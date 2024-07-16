 

Конфликт начатый Путиным в Украине нужен США для противостояния России и Китаю

16.07.2024, 17:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вашингтон использует украинский конфликт в качестве одного из элементов глобальной стратегии по уничтожению РФ и подчинению Китая, считает Breizh Info. Решения НАТО создают потенциально взрывоопасную ситуацию, однако для справедливого и прочного мира США должны попрощаться с идеей о мировом господстве.


AP

Украинский конфликт не помешал азиатским целям Вашингтона, потому что представляет собой один из элементов глобальной стратегии по уничтожению РФ и подчинению Китая, пишет Breizh Info. Она, в свою очередь, является частью Руководства оборонного планирования от 1992 года (или «доктрины Вулфовица»), по которой после развала СССР у США не остаётся соперников в борьбе за мировое господство.

Конфликт на Украине нужен не Москве, а Вашингтону — это подтверждает решение Байдена разместить 15 военных баз в Финляндии и заверения госсекретаря Блинкена, что Украина однажды станет членом НАТО. Для РФ такой шаг является непреодолимой «красной линией», и в Белом доме не могут это не знать. В отличие от пропаганды западных СМИ, специальная военная операция является не нападением, а ответом на неоднократные атаки Украины на Донбасс, который разрешён 2 и 51 статьями Устава ООН.

Конфликт в Азии опять же нужен не Пекину, а Вашингтону — это подтверждает решение Байдена отправить оружие и боеприпасы в Тайвань в противоречие официальной американской политике «одного Китая». Кроме того, в коммюнике НАТО от КНР требуют прекратить неявную поддержку России.

В такой потенциально взрывоопасной ситуации некоторые представители американо-британского истеблишмента опубликовали письмо с призывом как можно скорее начать мирные переговоры по Украине. Однако для справедливого и прочного мира необходимо, чтобы США избавились от своих целей по мировому господству.  


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