ИИ в Adobe Illustrator предложит сделать графику расово разнообразной

Популярный векторный фоторедактор Adobe Illustrator после очередного обновления начал предлагать сделать графику расово разнообразной.

Наличие людей на иллюстрации определяет искусственный интеллект; он же «подкрасит» им кожу и скорректирует пропорции лиц, если пользователь даст согласие.

Эта возможность была добавлена по настоянию нового директором по разнообразию Adobe. Она работает даже без наличия подписки на ИИ-функции. Пользователи, впрочем, жалуются, что она срабатывает некорректно – в сети появился ролик, в котором видно, как Illustrator анализирует картинку с двумя белыми людьми и делает из них двоих темнокожих. В компании настаивают на том, что так и должно быть.

– Если вы посмотрите на сайты своих любимых брендов и компаний, то увидите, что с 2020-2021 года взят курс на вытеснение расово некорректной или оскорбительной графики, к которой безусловно относятся изображения белых людей, – говорит заместитель директора по разнообразию Adobe Аманда Дэвис. – Десятилетия недостаточной представленности людей цвета в медиа не могут быть исправлены тем, что вы наймёте одну темнокожую модель для своего бренда одежды или измените цвет кожи у одного человека из двух в иллюстрации. Теперь вы не можете использовать белых людей в своём брендинге и не быть при этом расистом.

В будущем новая функция начнёт срабатывать автоматически, а чтобы её отключить, придётся зайти в настройки редактора.

—