Fit Service: поддельные тормозные колодки пачкают руки

Тормозные колодки – ходовой товар, пользующийся высоким спросом у автовладельцев. По этой причине недобросовестные производители часто подделывают данную деталь. Как же отличить контрафакт от оригинала?

Эксперты советуют обращать внимание на упаковку. Она должна быть выполнена из качественного материала и иметь четкие надписи без ошибок. Кроме того, на упаковке должен присутствовать логотип производителя и его контактные данные.

Сама деталь тоже может рассказать о своем происхождении. У оригинала фрикционная часть колодок будет плотной и не будет пачкать руки. Подделки же часто имеют более рыхлую структуру и оставляют следы на коже.

Стоит также обратить внимание на тормозной путь. Если после замены колодок он увеличился, это может свидетельствовать о том, что деталь некачественная.

Эксперты не рекомендуют покупать тормозные колодки на сомнительных сайтах или у непроверенных продавцов. Лучше всего приобретать запчасти у официальных дилеров или в специализированных магазинах. Это даст гарантию того, что вы получите оригинальную деталь, которая прослужит долго и обеспечит безопасное торможение.