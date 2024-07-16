 

Индия вызвала посла Украины из-за критики визита Моди в Россию

16.07.2024, 17:20, Разное
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Министерство иностранных дел Индии выразило недовольство высказываниями президента Украины Владимира Зеленского в отношении визита премьер-министра Нарендры Моди в РФ. По данным источников, дипломатическое ведомство Индии вызвало для объяснений посла Украины Александра Полищука.

Комментарии Зеленского, назвавшего визит Моди в Россию “разочарованием” и “ударом по мирным усилиям”, вызвали негативную реакцию в Нью-Дели. В результате запланированное заседание индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей было отложено.

Отношения между Индией и Украиной уже некоторое время остаются напряженными из-за военных связей последней с Пакистаном, критики Индией ядерных испытаний Украины в 1998 году и противодействия Индии позиции Украины по Кашмиру в ООН.

Визит Моди в Москву обеспокоил не только Киев, но и Вашингтон, который рассматривает Индию как своего стратегического партнера. Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выразили “крайнюю озабоченность” Индии по поводу ее отношений с Россией и настоятельно призвали ее передать Москве призывы к уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе своего визита в Москву Моди обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным конфликт в Украине. Стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования ситуации через диалог и дипломатию. Согласно сообщениям, Путин и Моди договорились об увольнении граждан Индии, служащих в российской армии, и их возвращении на родину.

Индийский премьер заявил, что его страна готова оказать любое содействие в установлении мира между Россией и Украиной. “Война не решение, и бомбы не приносят мира”, – подчеркнул Моди. Он выразил надежду на мирное урегулирование конфликта.


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