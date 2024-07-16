Борьба со сладкой зависимостью: жена Басты худеет к своему дню рождения

Елена Пинская-Вакуленко, супруга популярного исполнителя Василия Вакуленко (Басты), поделилась с подписчиками своим стремлением привести себя в форму к предстоящему дню рождения. Бизнесвумен отметила, что сбалансированное питание, исключающее перекусы и строгие ограничения в виде голодания, стало ее ключом к успеху.

Несмотря на внушительный рост в 170 см, Елена призналась, что набрала вес, достигнув отметки в 61 кг. Желание скинуть лишние килограммы мотивировало ее установить цель похудеть на 3 кг за три недели.

В своем рационе Елена отказалась от алкоголя, сладкого (за исключением редких порций черного шоколада) и фруктов, которые разрешены только в первой половине дня. Зато зелень, овощи и вода стали ее постоянными спутниками. Такой режим питания был разработан для нее диетологом.

На сегодняшний день Елена уже достигла заметных результатов, похудев на 2 кг 200 грамм. Она также поделилась, что вопросы о своей фигуре всегда были для нее острой темой. Строгая диета и регулярные тренировки требуют от нее усилий, однако, во время отпуска она позволяет себе расслабиться и отдохнуть от режима.

Бизнесвумен также пояснила о своем скептическом отношении к обвенчанию, которое произошло после официальной регистрации брака с Бастой 11 июня 2009 года. Однако, вникнув в суть таинства, Елена призналась, что не пожалела о своем решении. Вместе с супругом они воспитывают двух дочерей: Марию (2009 г.р.) и Василису (2013 г.р.).