“Мне, состоявшемуся артисту, проект был нужен для узнаваемости”: Константин Легостаев о “Фабрике звезд”, шоу-бизнесе, личной жизни и мечтах

Творческая жизнь Константина Легостаева настолько насыщенна, что по ней впору снимать фильм. Получив актерское образование, он никогда не снимался в кино, но все же стал знаменит на всю огромную страну. Самая значимая волна популярности накрыла его после участия в “Фабрике звезд-5”, где фабрикантов взяла под крыло сама Алла Пугачева. Сегодня, в свои 48 лет, певец не собирается уходить в тень. Он полон новых идей и планов на свое творческое и личное будущее.

О “Фабрике звезд”

В 2004 году, когда запустили пятый сезон известного на всю страну проекта, Константину было 28 лет. Сам он рассказывает: “Многие думают, что это такой детский проект, но это не так. Да, я был уже взрослым достаточно. Были у меня стоящие песни, например “Ждать и петь”. Но как таковой сольной карьеры не было. Мне, состоявшемуся артисту, проект был нужен для узнаваемости.

Мой директор был и у “Гостей из будущего”, и у “Отпетых мошенников”, и у “Сливок”. И вот в Ярославле нам надо было разогреть зрителей перед выступлением участников “Фабрики звезд-4”. Там меня и заприметила Лина Арифулина – их продюсер. И уже потом, через год, когда я приехал на кастинг пятой “Фабрики”, Лина меня увидела и повела на сцену прямо.

Там в жюри Пугачева, Фадеев, Матвиенко, и я спел им “Жить и петь” под гитару. Алла Борисовна сразу такая: “Все, берем. Ты прошел”. Макс и Игорь несколько прохладно ко мне отнеслись. Я композитор, сам делаю песни. Зачем им раскручивать своего конкурента? А Пугачева мне тогда очень помогла. И в звездном доме меня поддерживала и потом на концертах”.

О шоу-бизнесе

Константин Легостаев признается, что пробиваться в российском шоу-бизнесе ему было непросто. Он объясняет: “У нас каждый певец кому-то должен принадлежать. За каждым кто-то стоит. Я был сам по себе, никогда никому не подчинялся. После “Фабрики” меня записали к Фадееву, но он не занимался мной никак.

Мы, все участники, съездили в гастрольный тур, как нужно было по контракту. Потом я прямо сказал Максу: “Все, дальше я сам. Расторгаем договор”. Просто я же сам все делал. Песни мои, записаны были за мои деньги. За что я должен отчисления платить? И мы расстались, я ушел в полностью свободное плаванье. Таких певцов у нас мало, шоу-бизнес таких быстро “сливает”. Но я устоял”.

О личной жизни

Певец рассказывает, что во время проекта над всеми участникам лежала огромная ответственность. Каждое их слово прослушивалось, везде стояли камеры. И просто так увидеться с родными было нельзя. Между тем у Константина в то время была девушка Ольга. Он рассказывает: “Мне тогда нужно было записывать песню очередную для отчетного концерта.

Алла Борисовна пришла и сказала: “Записывать будем у меня на студии. Вот только ты на бумажке мне напиши, в какой тебе тональности удобнее работать”. Я бумажку разворачиваю, а там фраза: “Напиши мне номер своей Ольги”. Я все сразу понял. Потом она с Олей моей сама связалась, и, когда меня на студию привезли, моя девушка там была. Так Пугачева нам свидание устроила, и никто ничего не знал”.

О песнях для звезд

Первой песней, написанной Константином для других исполнителей, была композиция “Ждать и петь”. Ее исполняла Ева Польна. После было множество других. Певец рассказывает: “На отчетном концерте в “Олимпийском” я спел “Расскажи как”. За кулисами ко мне подошел Киркоров и такой: “Мне твоя песня очень нравится”. И все. Просто сказал и ушел.

Потом мне позвонила Лолита Милявская и говорит: “Я у тебя эту песню покупаю на любых условиях”. После она с ней взяла премию “Песня года”. И тут подходит ко мне после вручения премий Киркоров и такой: “Я же тебе сказал, что она мне нравится!” В общем, я и ему потом две композиции написал. После были песни для Баскова, Ани Лорак, Колдуна, Таисии Повалий”.

Об истории в Сочи

Осенью 2023 года с Константином Легостаевым произошла необычная, но громкая история. 2 октября музыкант приехал в Сочи на съемки клипа и отправился на пляж. Чуть позже спасателям поступила информация о пропаже артиста. Его искали более 12 часов и нашли 3 октября на берегу живым и здоровым.

Вот как сам певец комментирует этот инцидент: “Сразу говорю: это не был пиар. Дело в том, что я очень люблю плавать, могу подолгу плыть в открытом море. Мы когда на катере все отсняли, закончили работу, я сказал: “Шмотки мои можете забрать, я поплыл. Сам потом в гостиницу приду. Я нередко по 2-3 часа плавал, ничего страшного не вижу в этом.

Но в тот день так получилось, что сменилось течение, меня отнесло не туда. В общем, я потерялся. Ночь провел в море. Но это не было чем-то из ряда вон. Вода была теплой, плаваю я отлично. Выплыл, все нормально. Но потом начался яд просто. Следственный комитет, все телеканалы на части рвали. Я отказался от любых ток-шоу, клип в итоге мы так и не сняли. Какой там пиар? Я эту историю даже вспоминать не хочу!”

О мечтах

Сегодня Легостаев признается, что большую часть желаемого от жизни получил. Артист поясняет: “За моей спиной уже три счастливых брака. Растет замечательная дочь Мария, ей 8 лет. Она творческая, немного не от мира сего, как все гении. Я мечтаю, чтобы у нее все сложилось отлично. Чтобы мы с ней всю жизнь были на одной волне.

Я хочу продолжать писать свою музыку. Делать не то, что модно, а то, что мне нравится. Современные модные песни часто навязанные, не от сердца. А я хочу создавать только честные, душевные композиции. Этим и буду заниматься до конца дней”.