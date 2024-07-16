Мнение: Авиация, дороги, поезда и теневой флот: в России всё отлично

1. Русская авиаотрасль полностью преодолела временный кризис, в который её погрузили западные санкции в 2022 году. monetam пишет (ссылка):



Дмитрий Ядров на заседании Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах России при Совете Федерации сообщил, что:

А. В России 1140 самолётов, из них — 270 Airbus и 250 Boeing.

Б. Авиакомпании сформировали оборотные склады и закупают детали заранее по новым логистическим цепочкам.

В. Количество инцидентов снижается. Только в 2023 году количество авиапроисшествий упало почти на 47%.

Г. С 2022 года не было ни одного случая каннибализации.

Д. Парк техники не снижается, выбытие 10-15 самолётов в год — норма.

Росавиация ждёт новые отечественные модели, в частности МС-21 (первые 9 машин — в конце 2025 года).

2. Добраться от Петербурга до Москвы можно будет проще и быстрее (ссылка):



Время в пути по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час благодаря открытию нового участка Северного обхода Твери. Об этом во время церемонии открытия участка заявил российский президент Владимир Путин, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут», — сказал Путин. Он также добавил, что открытие 60-километрового участка состоялось с опережением срока почти на год.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани — трассы протяженностью 1520 километров.

Лично я, впрочем, жду скоростной поезд (ВСМ). Строить уже начали, первые поезда пойдут в 2028 году. Время в пути — 2 часа 15 минут.

Для меня это сокращение времени критично. Сейчас поездка в Москву — целое приключение. Доехать до вокзала, там 4 часа на Сапсане, потом сделать дела в Москве и 4 часа назад. Итого — больше 8 часов в пути, что довольно утомительно для одного дня. Надеюсь, будет иначе. Приехал в 9:00 на вокзал, в 11:15 ты в центре Москвы. Через 6,5 часов, в 17:45, снова сел в поезд, в 19:00 снова в родном Петербурге. Совершенно другие ощущения.

3. Русская отрасль судоперевозок также показывает отличные результаты. Наш теневой флот уже вчерне сформирован, поэтому стоимость доставки нефти последние несколько месяцев устойчиво падает (ссылка):

Санкции G7, направленные «на лишение Кремля нефтедолларов, не достигают одной из своих главных целей: повышения стоимости поставок российской нефти», – сетует Bloomberg.

По данным Argus Media Ltd, стоимость доставки российской Urals клиентам в Азии из порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября. По оценкам ценового агентства, даже теоретическая стоимость, обусловленная исключительно санкциями, снизилась.

Спад позволяет российским компаниям получать большую долю дохода от каждого барреля нефти, которую они продают покупателям в Китае и Индии, которые теперь стали крупнейшими рынками для страны с тех пор, как европейцы прекратили закупки, чтобы оказать давление на Москву из-за войны на Украине.

По данным Argus, теперь доставка миллиона баррелей российской нефти марки Urals на север Китая из Новороссийска обходится в $7,2 млн, что на $3,2 млн меньше, чем в начале апреля.

Российская нефть к тому времени, когда она достигает клиентов в Китае и Индии сейчас намного превышает установленный G7 ценовой предел в $60 за баррель. Она составляет около $75 за баррель в Балтийском и Черном морях, а затем еще около $10 к тому времени, как она попадает в Китай и Индию, показывают данные Argus.