Возрастные изменения и проблемы со здоровьем могут вызвать мушки перед глазами

Врач-офтальмолог Светлана Демидова заявила, что появление темных пятен в поле зрения, известных как “мушки”, может быть как возрастным явлением, так и свидетельством проблем со здоровьем.

По словам специалиста, изменение стекловидного тела глаза, происходящее с возрастом, может приводить к образованию фрагментов, которые отбрасывают тени на сетчатку и воспринимаются как пятна.

Однако Демидова подчеркнула, что мушки также могут указывать на серьезные заболевания, такие как отслойка сетчатки или кровоизлияние в стекловидное тело.

Кроме того, подобные пятна могут возникать в результате черепно-мозговых травм, воспалительных процессов, повышенного артериального давления, высокого уровня сахара в крови или близорукости.