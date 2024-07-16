Инновационные умные часы оптимизируют мониторинг лекарственных средств от аритмии

Ученые Бирмингемского университета продемонстрировали успешное применение умных часов и браслетов в долгосрочном наблюдении за действием лекарств от аритмии на пациентов в клинических испытаниях. Результаты подтвердили сопоставимую эффективность и безопасность двух широко используемых препаратов: дигоксина и бета-блокаторов.

Профессор Дипак Котех подчеркнул, что рост распространенности аритмии и сердечной недостаточности в предстоящие десятилетия создает серьезные проблемы для пациентов и увеличивает расходы на здравоохранение. Инновации в области искусственного интеллекта и носимых устройств, такие как смарт-часы, обещают улучшить качество ухода за пациентами.

Исследование RATE-AF было направлено на оценку долгосрочных эффектов двух препаратов для лечения мерцательной аритмии. Для этого требовались продолжительные наблюдения за изменениями сердечной деятельности, которые сложно и дорого проводить в лабораторных условиях.

Исследователи использовали специальные браслеты, которые отслеживали сердечные ритмы 50 пожилых участников RATE-AF и беспроводно передавали данные специалистам. Наблюдение велось в течение 20 недель, что позволило исследователям детально изучить влияние бета-блокаторов и дигоксина.

Специальная система искусственного интеллекта анализировала данные и идентифицировала случаи нарушений сердечного ритма. Результаты, обработанные нейросетью, показали, что оба препарата одинаково влияют на сердечный ритм как в состоянии покоя, так и при физических нагрузках. Это указывает на их сопоставимую эффективность в клинической практике.

Подход, использованный в этом исследовании, имеет потенциал для оценки эффективности различных лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, что позволит оптимизировать терапию для пациентов с разнообразными нарушениями сердечной деятельности.