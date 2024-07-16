 

Киев планирует создать дешёвую «армию роботов»

16.07.2024, 15:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Как пишет Sky News, по всей Украине создана «экосистема» из секретных мастерских для изготовления армии роботов. Эти дешёвые беспилотные аппараты планируется использовать как против российских войск, так и для спасения раненых солдат ВСУ.


AP

Украина надеется собрать множество дешёвых беспилотных аппаратов для их использования против российских войск, а также для спасения её собственных раненых военных, пишет Sky News.

Экосистема из лабораторий в сотнях секретных мастерских по всей Украине создаёт эту «армию роботов», которые стоят гораздо дешевле аналогичных импортных моделей, пишет издание.

По оценкам, около 250 оборонных стартапов по всей стране создают машины-убийцы в секретных локациях, которые обычно выглядят как сельские автомастерские.

Стоимость постройки одного аппарат составляет около $35 тыс., а сотрудники таких стартапов могут собрать беспилотную наземную машину за четыре дня, говорится в статье.

«Мы воюем с огромной страной, и у неё нет ограничений по ресурсам, — заявил Андрей Денисенко, руководитель оборонного стартапа UkrPrototype. — Мы понимаем, что не можем терять много человеческих жизней».


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