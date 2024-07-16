Киев планирует создать дешёвую «армию роботов»

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Как пишет Sky News, по всей Украине создана «экосистема» из секретных мастерских для изготовления армии роботов. Эти дешёвые беспилотные аппараты планируется использовать как против российских войск, так и для спасения раненых солдат ВСУ.



AP

Украина надеется собрать множество дешёвых беспилотных аппаратов для их использования против российских войск, а также для спасения её собственных раненых военных, пишет Sky News.

Экосистема из лабораторий в сотнях секретных мастерских по всей Украине создаёт эту «армию роботов», которые стоят гораздо дешевле аналогичных импортных моделей, пишет издание.

По оценкам, около 250 оборонных стартапов по всей стране создают машины-убийцы в секретных локациях, которые обычно выглядят как сельские автомастерские.

Стоимость постройки одного аппарат составляет около $35 тыс., а сотрудники таких стартапов могут собрать беспилотную наземную машину за четыре дня, говорится в статье.

«Мы воюем с огромной страной, и у неё нет ограничений по ресурсам, — заявил Андрей Денисенко, руководитель оборонного стартапа UkrPrototype. — Мы понимаем, что не можем терять много человеческих жизней».