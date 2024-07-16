В России введут административную ответственность за «идеализацию советского образа жизни»

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за «идеализацию советского образа жизни» для СМИ и физических лиц.

Как подчеркнул автор инициативы, лидер партии «Новые люди» Владислав Даванков, новые нормы призваны «побороть мифы об СССР, которые укоренились у некоторых граждан».

– Советская власть сделала немало хорошего, но при большевиках было много плохого – массовые репрессии, борьба со святой Матерью-Церковью и тотальный дефицит. Поэтому наш долг – бороться за историческую правду, чтобы подрастающее поколение не имело иллюзий по поводу СССР, – считает Даванков.

За необоснованное восхваление СССР граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, а СМИ – от 300 тысяч до 5 миллионов. В ближайшее время будет опубликован утверждённый Российской академией наук список официальных достижений советской власти, а Российское военно-историческое общество планирует снять цикл документальных фильмов «Мифы страны советов».

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