 

В свадебном платье и без очков – в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая

16.07.2024, 15:19, Новости дня
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Некоторое время после смерти мужа Диана Гурцкая не появлялась на публике, предпочитая скорбеть без лишнего внимания посторонних. Для артистки кончина супруга стала потрясением, поэтому она долго не могла оправиться от горя. Не так давно певица снова вернулась к участию в различных мероприятиях и концертах, радуя своим присутствием поклонников и коллег.

Кроме того, Диана Гурцкая опять охотно позирует фотографам. Например, недавно она приняла участие в красивой фотосессии в студии. Для некоторых снимков артистка предстала в белом воздушном платье, похожем на свадебное, и без очков, но с белой повязкой на глазах. Образ получился очень нежным, изящным.

Кадры с фотосессии, просочившиеся в Сеть, поистине можно назвать редкими, ведь в таких образах певица показывается крайне редко. Еще реже она снимает очки перед посторонними людьми. Остается лишь дождаться профессиональных снимков, чтобы в полной мере оценить результат.

Ранее СМИ сообщили, что квартира 46-летней Дианы Гурцкая попала под обстрел. Новость сильно напугала поклонников. Певице пришлось выступить с заявлением. Слова народной артистки России приводили “Дни.ру”.


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