 

Мария Голубкина признает родство с Андреем Мироновым

16.07.2024, 15:10, Разное
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В ток-шоу “Ханга ПРО…” Мария Голубкина сделала неожиданное признание – именитым артист Андрей Миронов не является ее отчимом, как считалось ранее, а родным отцом.

Голубкина рассказала, что в детстве знала об этом и однажды Миронов даже спустил с лестницы поклонницу, утверждавшую обратное. При этом ранее в интервью актриса называла своим отцом сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, с которым встречалась ее мать Лариса Голубкина. С Мироновым же она вступила в брак в 1977 году, когда Марии было уже четыре года.

Мать сестер Голубкиной и Мироновой – Лариса Голубкина – поддерживала дружбу с Алексеем Баталовым и Николаем Досталем, из-за чего актрисам приписывалось родство и с ними. Сама Голубкина отмечает, что не похожа ни на одного из упомянутых артистов.

По словам Марии, она и ее сводная сестра не носят фамилию отца, так как родились вне брака. Несмотря на ограничения со стороны родственников, сестры начали общаться, когда обеим исполнилось по 26 лет. Сближение произошло на фоне разводов, и теперь у них сложились теплые отношения.


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