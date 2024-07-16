Новорожденная дочь экс-солистки Reflex получила необычное имя

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова стала мамой во второй раз. Накануне она выписалась из роддома. Певица показала подписчикам это радостное событие в соцсетях.

Артистка призналась, что хотела девочку, а на УЗИ выяснилось, что будет мальчик. Малахова очень расстроилась, даже вспылила на мужа. Но сумела преодолеть эмоции и дождалась появления сына Федора. Спустя время артистка все же забеременела снова и родила дочь.

Как пояснила звезда, малышку назвали Павла в честь дедушки по материнской линии. Сейчас певица воспитывает двух прекрасных детей.