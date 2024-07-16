 

Новорожденная дочь экс-солистки Reflex получила необычное имя

16.07.2024, 15:10, Разное
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Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова стала мамой во второй раз. Накануне она выписалась из роддома. Певица показала подписчикам это радостное событие в соцсетях.

Артистка призналась, что хотела девочку, а на УЗИ выяснилось, что будет мальчик. Малахова очень расстроилась, даже вспылила на мужа. Но сумела преодолеть эмоции и дождалась появления сына Федора. Спустя время артистка все же забеременела снова и родила дочь.

Как пояснила звезда, малышку назвали Павла в честь дедушки по материнской линии. Сейчас певица воспитывает двух прекрасных детей.


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