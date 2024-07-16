В Видновской городской больнице успешно извлекли пулю из уха трехлетнего мальчика

Медики помогли избежать серьезных осложнений ребенку, который случайно выстрелил себе в ухо игрушечным пистолетом. После инцидента мальчик начал жаловаться на боль. Обследование показало, что пуля застряла в наружном слуховом проходе и повредила стенку костного отдела.

Операция прошла под наркозом, с помощью специального крючка врачи извлекли инородное тело. “Родители поступили правильно, что сразу обратились за медицинской помощью. Это позволило избежать внутричерепных осложнений, таких как снижение слуха, пролежни слухового прохода и вторичная бактериальная инфекция”, – отметили в больнице.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой.