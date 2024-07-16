Водители рискуют лишиться прав за прием лекарств со скрытым эффектом

В РФ вождение в состоянии, ухудшающем внимание и реакцию, может привести к лишению прав, напоминает эксперт журнала «За рулем». Однако в законодательстве есть пробелы: четкого списка запрещенных препаратов нет, а популярные лекарства часто имеют подобные побочные эффекты.

Отсутствие ясности в законе может стать причиной ДТП. Например, антигистаминные препараты способны замедлять реакцию и вызывать сонливость, что опасно за рулем, отмечает токсиколог Александр Эдигер.

Токсиколог призывает внести антигистаминные лекарства в список запрещенных для вождения. Ранее водителей уже предупреждали об опасности приема некоторых препаратов против аллергии за рулем.