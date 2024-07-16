Динамические кресла не облегчают боли в спине при сидячей работе

Ученые из канадского Университета Уотерлу провели исследование, в котором приняли участие 16 здоровых добровольцев. Участников попросили поработать за компьютером в течение трех 20-минутных сессий как на традиционном офисном кресле, так и на динамическом стуле без спинки и подлокотников. Последний позволял совершать различные движения, в том числе наклоняться вперед, назад и в стороны.

Результаты показали, что использование динамического стула повышало подвижность нижней части позвоночника во время выполнения физических задач, не влияя на осанку. Однако исследователи были удивлены тем, что интенсивность боли в верхней части спины, пояснице и бедрах оставалась одинаково низкой как на традиционном, так и на динамическом стуле. Более того, на динамическом кресле участники чаще испытывали боль в ягодицах.

Авторы исследования предполагают, что основным фактором боли в спине при сидячей работе является длительное пребывание в одной позе. В исследовании также обнаружилось, что смена поз на динамическом стуле может приносить временное облегчение.