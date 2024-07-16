Тестирование Call of Duty: Black Ops 6 стартует 30 августа на всех платформах

Разработчики шутера Call of Duty: Black Ops 6 объявили о проведении бета-тестирования проекта на всех игровых платформах. Первый этап, доступный владельцам цифровой версии игры и подписчикам Game Pass, пройдет с 30 августа по 4 сентября. Открытое тестирование, в котором смогут принять участие все желающие, состоится с 6 по 9 сентября.

Тестирование Call of Duty: Black Ops 6 станет первым в истории серии, когда оно будет проводиться одновременно на всех платформах. Все этапы бета-тестирования будут начинаться и заканчиваться в 20:00 по московскому времени.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 запланирован на 25 октября для ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series X/S. Шутер станет первой частью серии, доступной в Game Pass с момента выхода.