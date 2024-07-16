 

Тестирование Call of Duty: Black Ops 6 стартует 30 августа на всех платформах

16.07.2024, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработчики шутера Call of Duty: Black Ops 6 объявили о проведении бета-тестирования проекта на всех игровых платформах. Первый этап, доступный владельцам цифровой версии игры и подписчикам Game Pass, пройдет с 30 августа по 4 сентября. Открытое тестирование, в котором смогут принять участие все желающие, состоится с 6 по 9 сентября.

Тестирование Call of Duty: Black Ops 6 станет первым в истории серии, когда оно будет проводиться одновременно на всех платформах. Все этапы бета-тестирования будут начинаться и заканчиваться в 20:00 по московскому времени.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 запланирован на 25 октября для ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series X/S. Шутер станет первой частью серии, доступной в Game Pass с момента выхода.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / “Мне, состоявшемуся артисту, проект был нужен для узнаваемости”: Константин Легостаев о “Фабрике звезд”, шоу-бизнесе, личной жизни и мечтах

16.07 / Мнение: Авиация, дороги, поезда и теневой флот: в России всё отлично

16.07 / Российские дилеры получили Exeed RX с “автоматом”

16.07 / Возрастные изменения и проблемы со здоровьем могут вызвать мушки перед глазами

16.07 / Инновационные умные часы оптимизируют мониторинг лекарственных средств от аритмии

16.07 / В России введут административную ответственность за «идеализацию советского образа жизни»

16.07 / Мария Голубкина признает родство с Андреем Мироновым

16.07 / Новорожденная дочь экс-солистки Reflex получила необычное имя

16.07 / В Видновской городской больнице успешно извлекли пулю из уха трехлетнего мальчика

16.07 / Водители рискуют лишиться прав за прием лекарств со скрытым эффектом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика