 

«В первый раз в меня стреляла Фанни Каплан» – Джо Байден рассказал о покушениях на свою жизнь

16.07.2024, 13:33, Разное
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Президент США Джо Байден призвал не поднимать лишнего шума вокруг недавнего покушения на убийство Дональда Трампа, поскольку его самого пытались убить 35 раз.

По словам американского лидера, первое покушение на него совершила революционерка Фанни Каплан.

– Я тогда только избрался в конгресс штата Кентукки… Мэриленда… М… Да. Она просто вытащила маузер и выстрелила в меня, но не задела жизненно важных органов, – рассказал Байден. – А однажды агенты советского ЦРУ подарили мне акваланг, заражённый бациллами туберкулёза. Они не знали, что я никогда не занимаюсь дайвингом без аппарата искусственного дыхания. Это меня и спасло. А акваланг я подарил какому-то бывшему шпиону, который после обмена жил на пенсии в Солсбери. Меня пытались убить 35 раз, потому что советские руководители от Маленкова и до Путина боятся меня.

По мнению Байдена, Трамп «устроил шоу» из попытки его убить, чтобы выиграть выборы.

Президент уверен: у его предшественника и возможного преемника ничего не получится, поскольку «мёртвым кандидатом в президенты современных американцев не удивишь». Он также запретил генпрокурору расследовать это дело, поскольку ясно, что Трамп устроил покушение сам на себя для привлечения внимания. Так или иначе, расследование этого покушения – это лишняя трата средств налогоплательщиков, уверен Джо Байден.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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