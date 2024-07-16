Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца

Недавно

Александр Круг участвовал в телепроекте “Фабрика звезд” на канале ТНТ. “По

улицам пока гуляю свободно, хотя люди подходят и тут, в Витебске, и Твери, где

я живу, узнают, просят о совместном фото”, – говорит музыкант о своей популярности. По словам молодого

артиста, самым сложным на “Фабрике” оказалось исполнить песню “Отец: “Была

куча эмоций, переживаний, что я не смогу, что я не достоин”.

Он уверяет,

что до сих пор не утратил душевную связь с убитым в 2002 году отцом и видит его во сне. Сегодня

Александр носит часы покойного отца – высокоточный швейцарский хронограф Blancpain за почти два миллиона рублей. И обещает

петь – в память о нем. “Многие мне говорят, что, мол, “не похож, не пой”, –

вздыхает он. – Но я буду петь все равно! Спасибо этим гневным комментаторам,

которые заставляют меня работать еще лучше”.

Напомним, Михаил Круг в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг подвергся нападению злоумышленников в собственном доме. Неизвестные преступники проникли в дом и сделали два выстрела в Круга, которые стали роковыми.