Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 4

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал на своей странице в социальной сети дизайн нового складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4.

Новинка отличается компактными размерами: толщина составляет 9,47 мм, а вес – 226 грамм. Это делает Mix Fold 4 одним из самых легких и тонких складных устройств на рынке.

Смартфон оснащен четырьмя камерами Leica, включая телеобъектив и перископ с пятикратным приближением. Также имеется функция макросъемки. Модель поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, водозащиту IPX8 и спутниковую связь.

Точная модель используемого чипсета не раскрывается, однако инсайдеры утверждают, что это Snapdragon 8 Gen 3.

Официальная презентация Xiaomi Mix Fold 4 и других новинок компании состоится 19 июля. Информация о доступности и цене устройства для российского рынка будет объявлена позже.