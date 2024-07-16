 

Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 4

16.07.2024, 12:55, Разное
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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал на своей странице в социальной сети дизайн нового складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4.

Новинка отличается компактными размерами: толщина составляет 9,47 мм, а вес – 226 грамм. Это делает Mix Fold 4 одним из самых легких и тонких складных устройств на рынке.

Смартфон оснащен четырьмя камерами Leica, включая телеобъектив и перископ с пятикратным приближением. Также имеется функция макросъемки. Модель поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, водозащиту IPX8 и спутниковую связь.

Точная модель используемого чипсета не раскрывается, однако инсайдеры утверждают, что это Snapdragon 8 Gen 3.

Официальная презентация Xiaomi Mix Fold 4 и других новинок компании состоится 19 июля. Информация о доступности и цене устройства для российского рынка будет объявлена позже.


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