Китайская компания LeTV выпустила бюджетный смартфон с дизайном премиум-уровня

Китайская компания LeTV представила свой новый бюджетный смартфон LeTV S3 Pro, который своим внешним видом напоминает флагманские модели iPhone. Предположительная стоимость устройства составляет 699 юаней (около 8,3 тыс. рублей).

LeTV S3 Pro имеет 6,78-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Несмотря на сходство с дизайном iPhone, у смартфона LeTV загнутые края экрана и неизвестный тип выреза для фронтальной камеры.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G95 в сочетании с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера представлена датчиком на 50 Мп, подробности о других камерах пока неизвестны. Возможно, два дополнительных модуля являются муляжами.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной зарядки мощностью 18 Вт, а также стереодинамиками и ИК-портом для управления бытовой техникой.