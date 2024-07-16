Для пополнения баланса телефона потребуется паспорт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало поправки к закону “О связи”, согласно которым граждане РФ должны будут предъявлять паспорт для пополнения баланса мобильного телефона наличными средствами. Это требование также будет применяться при покупке SIM-карт, которые будут проверяться по базе МВД. Нарушение этих правил повлечет штраф до 10 тыс. рублей.

Данные меры направлены на борьбу с мошенничеством. Крупнейшие операторы связи уже отказались от продажи SIM-карт без проверки паспортных данных. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля за продажей “серых” SIM-карт, который предусматривает новые правила продажи SIM-карт как российским, так и иностранным гражданам, запрет на анонимную оплату наличными и другие ограничения.