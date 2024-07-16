 

Снижение цен на видеокарты AMD в преддверии новых релизов

16.07.2024, 12:55, Разное
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В ожидании грядущих релизов видеокарт AMD текущая линейка графических процессоров компании претерпела существенное снижение цен, достигнув новых минимальных отметок.

Стоимости флагманской видеокарты Radeon RX 7900 XT, которая изначально составляла около 79 тысяч рублей, снизилась до рекордных 57 тысяч рублей. Этот спад цен наблюдается как в США, так и в Европе, где карта предлагается по ценам от 66,5 тысяч рублей, включая налоги.

Также сократилась цена на Radeon RX 7900 XTX, которая теперь доступна за 44,7 тысяч рублей в США и от 53,6 тысяч рублей в Европе. Причина менее значительного снижения для этой модели заключается в том, что она была выпущена на рынок позже.

Обе модели обладают большими объемами памяти, отличающими их от устройств конкурентов в том же ценовом диапазоне. Например, RX 7900 XTX поставляется с 16 ГБ памяти, аналогично Nvidia RTX 4060 Ti 16 ГБ, но значительно превосходит ее по производительности. RX 7900 XT обеспечивает 20 ГБ памяти, что повышает ее привлекательность с учетом текущих цен.


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