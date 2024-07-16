Рупор кремлевской пропаганды: Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь.

2009-й. Российские либералы считают Медведева главной надеждой демократии в России.

2024-й. Медведев призвал к тотальным казням нацистов.

Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете.

Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!

(с) Медведев

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