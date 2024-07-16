 

Власти Казахстана разрешили писать Алма-Ату на русском языке через дефис

16.07.2024, 11:33, Разное
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Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева признано недействительным постановление от 4 января 1994 года экс-главы государства Нурсултана Назарбаева о запрете написания крупнейшего города страны Алматы на русском языке через дефис.

Как отмечалось в документе, вариант с дефисом «Алма-Ата» демонстрировал глубокое неуважение к независимому Казахстану и казахскому народу и отсылал к «тяжёлым временам советской оккупации», с которой боролся Назарбаев. СМИ и физические лица, нарушавшие постановление, рисковали заплатить штраф или столкнуться с блокировкой их ресурсов на территории Казахстана.

О существовании такого постановления было известно ограниченному кругу лиц, в основном работающим в сфере профессиональной журналистики. Действующий глава государства узнал о запрете после того, как его внуку не удалось поступить на факультет журналистики Казахского национального университета из-за «четвёрки» на вступительном экзамене по русскому языку.

Токаев был раздосадован такой новостью и решил узнать, что пошло не так на экзамене. Оказалось, что внук главы государства написал «Алма-Ата» вместо единственно верного варианта «Алматы». Президент возмутился таким решением экзаменационной комиссии и напомнил, что сам пользовался написанием столицы через дефис, в том числе во время поступления в МГИМО.

Чтобы устранить несправедливость, Токаев отменил постановление предшественника. После этого его внука зачислили в вуз, а СМИ разрешили при упоминании крупнейшего города страны использовать любой из двух вариантов. А вот санкции с нарушивших постановление ранее сняты не будут, ведь закон не имеет обратной силы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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