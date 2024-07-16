 

“Отстаньте от меня!” – толпа довела до слез звезду “Женского стендапа” – вступилась Седокова

16.07.2024, 10:49, Разное
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Знаменитостям нередко приходится читать едкие комментарии злопыхателей в соцсетях. В основном, критике подвергается внешность звезд. Многие артисты никак не реагируют на осуждения, воспринимая все как глупость недалеких людей. Но среди знаменитостей есть и ранимые люди, которые остро воспринимают необоснованную критику. Например, Ирина Мягкова, звезда “Женского стендапа”, расплакалась, прочитав очередные мнения о своей внешности.

Актриса поделилась, что, едва проснувшись, она увидела замечания о своем весе и расстоянии между глазами. “А когда ее опять так разнесло?”, “Капец у нее глаза как делеко”, – пишут интернет-пользователи стендап-комику. Ирина призналась, что такие комментарии толпы доводят ее до слез.

“Я человек, и мне не хочется плакать по утрам! Отстаньте от меня!” – пожаловалась Мягкова.

За артистку вступилась певица Анна Седокова, оставив слова поддержки под недавней публикацией звезды “Женского стендапа”. Она рассказала, что регулярно подвергается нападкам со стороны хейтеров, читая комментарии о том, как ее “разнесло”.

Поклонники также выступили с поддержкой Ирины Мягковой. Они посоветовали слать на три буквы злопыхателей и не принимать близко к сердцу такие глупости. Народ одарил знаменитость всевозможными комплиментами в надежде улучшить ее настроение и самооценку.


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