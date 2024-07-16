 

Не обошлось без мата – 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова

16.07.2024, 10:49, Новости дня
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Скандал с Филиппом Киркоровым и “розовой кофточкой” публика запомнила, наверное, на всю жизнь. Видео перепалки артиста с журналисткой Ириной Ароян в 2004 году набрало в интернете миллионы просмотров, а слова, которые разгоряченный певец тогда произнес, ушли в народ и стали фразеологизмами.

Недавно об этом скандале вспомнила 12-летняя дочь артиста Алла-Виктория, которая в последнее время активно ведет свой блог в популярной социальной сети. В новом видео она предстала перед зрителями в розовой кофточке и с нарочно испачканными в чем-то черном щеками и бородой.

Девочка открывала рот под аудиофрагмент того самого скандала, передразнивая знаменитого отца. Не обошлось без мата, ведь тогда артист не смог сдержаться и ответил рифмой на простое “да”.

Как отнесся Киркоров к пародии дочери, пока неизвестно, но интернет-пользователи уверены: Алле-Виктории не избежать серьезного разговора с отцом.

Напомним, сейчас Алла-Виктория находится в Дубае, там она посещает школу. Не так давно дочь Филиппа Киркорова шокировала публику своим поведением в столовой. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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