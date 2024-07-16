 

Спутниковый интернет станет доступным для пассажиров поездов и самолетов

16.07.2024, 10:40, Разное
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Вышестоящие органы планируют упростить доступ к спутниковому интернету для пассажиров поездов и воздушных судов. Рассмотрение вопроса приоритетного подключения транспортных средств к негеостационарным системам спутниковой связи будет включено в повестку заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июля.

Негеостационарные системы спутниковой связи способны обеспечивать высокоскоростной интернет даже в отдаленных или труднодоступных районах. Подключение к ним транспортных компаний позволит пассажирам получить бесперебойный доступ к интернету во время поездки.

Россия активно развивает свою спутниковую группировку с целью расширения доступа к интернету. Об этом ранее сообщал Президент РФ Владимир Путин. В перспективе в рамках отечественной спутниковой системы может появиться аналог американской сети Starlink.


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