Bluetooth-наушники часто выходят из строя через год эксплуатации

Эксперт в области информационных технологий предупредила о распространённых проблемах с Bluetooth-наушниками, которые могут привести к поломке уже через год использования.

Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина заявила, что основная причина неисправностей — износ аккумуляторов. «Батарея начинает быстро разряжаться, качество звука ухудшается, а в редких случаях он перестает передаваться вообще», — сказала она.

Пластинина также отметила, что проблемы с приёмом сигнала могут возникать и при нахождении рядом с мощными источниками радиоволн, например глушилками.

Помимо износа аккумулятора и помех, эксперт указала на важность правильного ухода за наушниками. «Необходимо регулярно заряжать наушники и чистить разъём для зарядки от пыли и грязи. Во избежание повреждений следует избегать использования металлических предметов», — подчеркнула Пластинина.

Для продления срока службы наушников она рекомендовала защищать их от попадания влаги и хранить в защитном чехле.