 

Bluetooth-наушники часто выходят из строя через год эксплуатации

16.07.2024, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперт в области информационных технологий предупредила о распространённых проблемах с Bluetooth-наушниками, которые могут привести к поломке уже через год использования.

Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина заявила, что основная причина неисправностей — износ аккумуляторов. «Батарея начинает быстро разряжаться, качество звука ухудшается, а в редких случаях он перестает передаваться вообще», — сказала она.

Пластинина также отметила, что проблемы с приёмом сигнала могут возникать и при нахождении рядом с мощными источниками радиоволн, например глушилками.

Помимо износа аккумулятора и помех, эксперт указала на важность правильного ухода за наушниками. «Необходимо регулярно заряжать наушники и чистить разъём для зарядки от пыли и грязи. Во избежание повреждений следует избегать использования металлических предметов», — подчеркнула Пластинина.

Для продления срока службы наушников она рекомендовала защищать их от попадания влаги и хранить в защитном чехле.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: Авиация, дороги, поезда и теневой флот: в России всё отлично

16.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Пропал дом

16.07 / Российские дилеры получили Exeed RX с “автоматом”

16.07 / Возрастные изменения и проблемы со здоровьем могут вызвать мушки перед глазами

16.07 / Инновационные умные часы оптимизируют мониторинг лекарственных средств от аритмии

16.07 / Мнение: Шоколадница… в Питере!

16.07 / В России введут административную ответственность за «идеализацию советского образа жизни»

16.07 / Мария Голубкина признает родство с Андреем Мироновым

16.07 / Новорожденная дочь экс-солистки Reflex получила необычное имя

16.07 / В Видновской городской больнице успешно извлекли пулю из уха трехлетнего мальчика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика