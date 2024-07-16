Употребление воды снижает риск рака мочевого пузыря

Специалисты утверждают, что недостаточное потребление воды может привести к развитию рака мочевого пузыря. Доктор Елена Малышева подчеркнула, что необходимо ежедневно выпивать достаточное количество жидкости.

Так, в зимнее время организм человека должен получать не менее 2 литров жидкости в сутки, а в летний период – около 3 литров. В случае недостаточного потребления воды возрастает риск возникновения рака мочевого пузыря.

Одним из первых признаков данного заболевания является гематурия – наличие крови в моче. Моча может приобретать оранжевый, коричневый или розовый оттенок. Кроме того, у пациентов отмечаются учащенное мочеиспускание, боль или жжение при опорожнении мочевого пузыря, слабая струя мочи и учащенное ночное мочеиспускание.

Врачи рекомендуют обращать внимание на любые изменения в характере мочеиспускания и при обнаружении признаков рака мочевого пузыря незамедлительно обращаться за медицинской помощью.