Daily Mail: стресс чаще провоцирует болезни сердца, а не рак

Исследования показывают, что стресс может влиять на развитие некоторых видов рака, однако конкретная взаимосвязь остается неоднозначной.

Ученые из США обнаружили, что кратковременный стресс не связан с повышенным риском развития рака, но хронический стресс может нарушить функционирование иммунной системы, увеличивая вероятность онкологических заболеваний.

Некоторые исследования указывают на возможную связь между стрессовыми событиями и повышенным риском таких видов рака, как рак гортани, языка и поджелудочной железы. Другие исследования не выявили однозначной связи между стрессом и риском развития рака молочной железы.

По мнению экспертов, необходимы дополнительные исследования для определения конкретных видов рака, которые чаще всего связаны со стрессом. Они подчеркивают важность поддержания здорового образа жизни и управления стрессом для общего благополучия.