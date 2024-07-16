Ферментированные продукты укрепляют здоровье кишечника и иммунитет

Авторитетный гастроэнтеролог Уилл Булсевич в интервью Eating Well подчеркнул необходимость включения ферментированных продуктов в ежедневное питание для поддержания здоровья кишечника. В частности, он отметил исключительное значение квашеной капусты и кимчи.

Эти продукты богаты антиоксидантами, витамином C и клетчаткой. Они содержат пребиотики и пробиотики, улучшающие пищеварение и укрепляющие микрофлору кишечника, которая играет важную роль в иммунной защите организма.

Регулярное потребление кимчи, по словам Булсевича, может также способствовать снижению жировых отложений в области талии и уменьшению риска развития диабета ІІ типа.

Гастроэнтеролог Александра Алисова комментирует: “Квашеная капуста, широко известная как сауэркраут, является одним из самых полезных ферментированных продуктов. Она содержит множество витаминов и минералов, в том числе витамин C, витамины группы В, витамин К, калий, кальций, магний и железо”.

Ферментация способствует образованию в квашеной капусте пробиотиков – молочнокислых бактерий, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника и улучшают пищеварение. Пробиотики также укрепляют иммунную систему, так как около 70% ее клеток сосредоточено в кишечнике.

Квашеная капуста богата антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. По словам Алисовой, это может снизить риск развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

Пищевые волокна в составе квашеной капусты нормализуют работу кишечника и улучшают пищеварение, устраняя запоры. Несколько исследований связывают ее употребление со снижением уровня холестерина, что благоприятно сказывается на здоровье сердца.

“Ферментированные продукты, в частности квашеная капуста, играют важную роль в поддержании общего здоровья и нормальном функционировании организма”, – заключает Алисова.