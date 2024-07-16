Противник помощи Украине выбран Трампом кандидатом в вице-президенты

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Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс от штата Огайо был выбран Трампом в качестве кандидата в вице-президенты. The Washington Post отмечает радикальные республиканские взгляды Вэнса, в частности, отказ в поддержке Украине. Кроме того, Джеймс Вэнс ранее заявлял, что примет только «свободные и справедливые» выборы и неоднократно говорил, что предыдущие президентские выборы в 2020 году были сфальсифицированы.



AP

Джеймс Дэвид Вэнс, сенатор из Огайо известен как один из самых ярких сторонников экс-президента Дональда Трампа. Теперь же он официально выбран кандидатом в вице-президенты от республиканской партии. Об этом написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«После долгих размышлений и раздумий, а также принимая во внимание колоссальные таланты многих других, я решил, что человек, который лучше всего подходит для должности вице-президента Соединённых Штатов, — это сенатор Дж. Д. Вэнс из Великого штата Огайо», — цитирует пост Трампа The Washington Post. Республиканский кандидат отметил также образование и опыт Вэнса.

В случае своего избрания «39-летний Вэнс станет одним из самых молодых вице-президентов в истории», — отмечает газета. Кроме возраста, Вэнса выделяет и чрезвычайная лояльность к Трампу. Вэнс также поддержал более популистское направление Республиканской партии при Трампе, например, «яростно критиковал помощь США Украине» и одобрил Орбана «за некоторые умные решения». Кроме того, Вэнса отличает радикально консервативная позиция в вопросах культуры и полов.

Газета отмечает важность кандидатуры вице-президента, так как сам Трамп «будет ограничен одним сроком, если победит в ноябре». Своего рода Трамп заранее ищет преемника. Сам Вэнс не всегда был сторонником Трампа и ещё в 2016 году, например, критиковал его, но с тех пор изменил свои взгляды.

В отличие от бывшего вице-президента Майка Пенса, Джеймс Венс например, выступал за пересчёт голосов в 2020 году и согласен с «заявлениями Трампа о широкомасштабном мошенничестве на выборах 2020 года». Как и Трамп, Венс не говорит, что определённо примет любые результаты выборов этого года. The Washington Post пишет, что Вэнс признаёт их только, если они «свободными и справедливыми». Ранее в конгрессе Вэнс критиковал штаты за отсутствие проверенных списков избирателей.