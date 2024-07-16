 

Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье

16.07.2024, 8:34, Разное
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Сейчас SHAMAN находится на пике популярности. Он записывает песни, которые слушает вся Россия, снимает клипы, которые трогают поклонников, а также собирает стадионы и принимает участие в различных проектах. Казалось бы, что еще нужно для полного счастья? Но Ярослав, вероятно, решил использовать свою популярность по максимуму – он планирует заняться бизнесом.

Как сообщил телеграм-канал “Звездач”, SHAMAN зарегистрировал одноименный товарный знак для продажи сувенирной продукции, аксессуаров и одежды. В числе вещей, который планирует артист продать поклонникам, – даже нижнее белье, уточняют журналисты. Судя по комментариям в Сети, многие с нетерпением ждут мерч от знаменитого артиста; признались, что обязательно купят в том числе нижнее белье бренда SHAMAN.

К слову, ранее Ярослав сказал, что не носит трусы, так как не видит в нем смысла. Столь откровенное заявление шокировало поклонников – в интернете активно обсуждалась эта тема. Кто-то поддержал артиста в его стремлении к “свободе”, а некоторые восприняли слова артиста как шутку, ведь цель использования нижнего белья для многих очевидна.

Ранее SHAMAN попал под санкции Запада. Певец даже лишился ютуб-канала, где он и делился новыми работами с поклонниками. Артист убежден: это произошло, потому что он русский.


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