Священник предвидел покушение на Трампа за четыре месяца до того, как оно случилось
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По Сети сейчас активно расходится любопытное видео, которое было выложено на видеосервис YouTube еще в марте 2024 года.
На нем некий Брэндон Биггс, которого описывают как священника и, в частности, называют христианским пророком, рассказывает о видениях, посланные ему Богом.
На 11-й минуте видео Биггс описывает видение о покушении на Дональда Трампа, которое поразительно похоже на то, что произошло 13 июля 2024 года (по американскому времени):
– Я видел, как Трамп восстал, а затем я увидел покушение на его жизнь. Эта пуля пролетела мимо его уха и прошла так близко от его головы, что пробила барабанную перепонку.
В Трампа действительно стреляли и попали в ухо, хотя задели лишь ушную раковину, не повредив голову.
– Он упал на колени и начал молиться Богу. За это время он радикально переродился и люди говорят, что сейчас он спасен, – продолжает Биггс.
Тут тоже много совпадений. После покушения на свою жизнь Дональд Трамп сказал, что люди верят, что его спас Бог.
– Они назвали это чудом. Я не должен быть здесь, я должен был умереть. Многие люди говорят, что я выжил благодаря удаче или Богу, – заявил Трамп в интервью изданию New York Post.
А позже в своей соцсети Truth Social Трамп написал следующее:
– Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, поскольку только Бог предотвратил немыслимое. Мы НЕ будем БОЯТЬСЯ, но вместо этого останемся стойкими в нашей Вере и непокорными перед лицом Зла.
Свое пророчество о Трампе Биггс закончил не менее впечатляющими словами:
– Я также видел, как Дональд Трамп по-настоящему воспылал страстью к Иисусу. Я также видел, как он победил на президентских выборах, – добавил он.
Также Биггс рассказал, что предвидит худший экономический кризис в США, но когда Трамп окажется в Овальном кабинете, кризис закончится и “благословение Господа вернется в Америку”.
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