Мнение «аналитика»: О жизни в столице… Становится невыносимой?

Жара… Ни днём, ни ночью от неё не спрятаться. Когда столбик термометра в городе поднимается за +35°C, всё накаляется. И атмосфера тоже. Тем более, что есть и другие вещи, от которых, порой, «не спрятаться».

Вой сирен. Взрывы и в небе, и на земле. И днём, и ночью. Изо дня в день, из месяца в месяц. Как реагировать на них, чтобы выжить?

Если ты дома, то… бежишь подальше от окон. В ванную комнату, например. Если на улице, то стремишься в укрытия, которые теперь стоя́т на каждой остановке, на всех оживлённых улицах, у торговых центров, а иногда и в них тоже. Если ты в общественном транспорте, он остановится у ближайшего укрытия, а всем пассажирам придётся туда втиснуться. Если ты за рулём, то бросаешь машину около укрытия и бегом туда. Обычно есть не больше 10 секунд между сигналом тревоги и тем моментом, когда начинает идти смертоносный дождь из осколков. Но лучше так, чем прилёт. У многих уже погибли знакомые, а некоторым выпало самое страшное: хоронить детей.

Почти у всех в телефоне установлены программы оповещения о начале обстрела. Они включают ужасный звук сирены, чтобы точно услышать тревогу даже в «шумном» месте. И когда у всех вокруг начинают выть мобильные, это непередаваемо. Это надо просто слышать. Многие водители даже в машинах с кондиционером оставляют окна приоткрытыми, чтобы вовремя услышать звук воздушной тревоги или, что хуже, взрыва. А просто идя по улицам, пешеходы инстинктивно стараются держаться той стороны, где дома закрывают направление вероятного «прилёта». И ускоряют шаг в промежутке между домами.

Многие летом смотрят на небо. Но не все — с таким чувством. Потому что, если что, ракету ПВО, начавшую свою работу, видишь на несколько секунд раньше, чем слышишь её. Все молятся на силы ПВО. Дай Бог здоровья и всех благ им! Гроза… Люди вздрагивают и не все сразу осознаю́т, что это просто гром…

К чему всё это? Да просто, как бы выразиться культурнее…, очень хочется, чтобы жители других регионов хоть на минуту попытались взглянуть на всё это глазами тех, для кого это много месяцев — #жизнь.

Нет, это не #Москва. Но это и не Киев, не Днепр и даже не Харьков.

Это Белгород. Столица немаленького российского региона. И первый российский город, который принял на себя удар ВСУ уже в апреле 2022 года. Помнится, тогда некоторые кремлёвские чиновники вопили про «грозный ответ». Но их слова унёс ветер. А прилёты — остались. Бездействие рождает новое действие, да…

«В России нет и не может быть никаких… фиктивных признаков “мирной жизни”… [С её стороны] цинично маскировать и закрывать собственными гражданскими сотни прямых военных целей, которые являются законными [для ударов ВСУ]», — заявил на днях советник главы ОП Михаил Подоляк. И это — реальная украинская стратегия: сделать мирную жизнь невозможной хотя бы для жителей приграничных с Украиной регионов РФ.

Ну, ОК. Это вот #терроризм, как он есть. Чистый. Беспримесный. Рафинированный. Государственный, коль скоро слово «советника» никто не опроверг и не дезавуировал.

Любителей ссылаться на прецеденты Великой Отечественной хотел бы спросить: каким нормативным актом и с чьей стороны легально зафиксировано, что #Украина официально находится в состоянии войны с Россией, чтобы натягивать на теракты «законы военного времени»? Любителям говорить о «самообороне» хотел бы напомнить, что она всегда ограничена пределами собственных границ, а любые удары вне их по «военным» целям должны в первую очередь минимизировать даже потенциальный ущерб гражданским лицам. Любителям ссылаться на «а вот же #Россия…» хотел бы сказать, что никакое “зло” с одной стороны не оправдывает и не может оправдать зло с другой, даже если его называют «ответным». И что месть — вне инструментов современного международного права.

Тут вот что хочется понять. А Украина точно хочет перевести свою как бы «справедливу боротьбу» в глупое «игра была равна — играли два…»? Она хочет быть пусть и вторым, но именно г***ном?

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