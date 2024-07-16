ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца

Григорий Лепс – настоящая легенда отечественной музыки. За годы своей карьеры он завоевал множество наград, записал десятки хитов и стал одним из самых узнаваемых артистов в России. 16 июля 2024 года ему исполняется 62 года. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы осведомлены о жизни и творчестве этого талантливого певца. Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько глубоки ваши познания в биографии Григория Лепса.

Вопросы:

1. Как полное имя Григория Лепса?

а) Григорий Викторович Лепсверидзе

б) Григорий Викторович Лепс

в) Григорий Викторович Лепсидзе

г) Григорий Викторович Лепсашвили

2. В каком году Григорий Лепс переехал в Москву?

а) В 1985 году

б) В 1990 году

в) В 1992 году

г) В 1995 году

3. Какой из перечисленных альбомов Григория Лепса вышел первым?

а) “Храни Вас Бог”

б) “Целая жизнь”

в) “Спасибо, люди…”

г) “На струнах дождя…”

4. Какую операцию перенес Григорий Лепс в 2000 году?

а) На сердце

б) На голосовые связки

в) На желудок

г) На позвоночник

5. Какой из этих альбомов Григория Лепса полностью состоит из песен Владимира Высоцкого?

а) “Парус”

б) “Второй”

в) “Водопад”

г) “Пенсне”

6. Сколько детей у Григория Лепса от второго брака?

а) 1 ребенок

б) 2 ребенка

в) 3 ребенка

г) 4 ребенка

7. Какой американский статус имеет Григорий Лепс?

а) Запрещен въезд в США

б) Разрешен въезд в США

в) Имеет двойное гражданство

г) Является резидентом США

8. Какую профессию имел отец Григория Лепса?

а) Работал на хлебозаводе

б) Работал на мясокомбинате

в) Был музыкантом

г) Был военным

9. Как называется элитный караоке-бар в Москве, названный в честь Григория Лепса?

а) Leps Bar

б) Leps Music Club

в) Leps Lounge

г) Leps

10. Где была вилла Григория Лепса, входящая в 5-ку самых дорогих вилл острова?

а) На Бали

б) На Мальдивах

в) На Кипре

г) На Пхукете

Ответы:

1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-а, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г