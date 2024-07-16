Мнение: Фильм с дурацким названием

На днях мне вечером надо было как-то убить часа три (очень хотелось есть), и я прибег к старому проверенному способу – сходить в кино. Фильм в темном кинозале как правило очень хорошо отвлекает. Терпение, впрочем, держалось на волоске, так что я пошел в свой окраинный «Шоколад», почти уже готовый сдаться, плюнуть на всё и забуриться-таки в тамошний (очень симпатичный, кстати) рыбный ресторанчик, а фильм – да гори оно огнем.

Чисто для очистки совести, собрав волю в кулак, я все-таки прошел мимо заведения общепита и поехал лифтом на верхотуру, к кинозалам – будучи практически уверенным, что там

а) ни одного нормального фильма, конечно, не идет (откуда им взяться в условиях санкций?)

б) если что-то и есть, то все сеансы наверняка пропущены или будут невесть когда, часа через три, и ждать бессмысленно (я привык, что так обычно всегда и бывало в это время, в районе 9 вечера)

я бы тогда с легким сердцем решил, что сделал всё, что мог – и уже без тени сомнений побежал вниз, чтобы все-таки как следует перекусить.

Поначалу, подойдя к стойке кассы и кинув беглый взгляд на расписание кинозалов, я мысленно сказал себе «бинго!» – везде начало через час и более. Собрался уж повернуться рвануть от пищи духовной к настоящей телесной… а над кассой синим цветом в самой середке светится сеанс 20:40. Бросаю взгляд на часы – черт! Я подошел ровно в 20:40! Что это?! Какой-то фильм «Папуля» (максимально идиотское название!)

Добросовестность все ж заставила приглядеться. Фильм свежий, американский, «долгий разговор заставляет пересмотреть свою жизнь…» ЧОРТ!! Рыбный ресторанчик и тамошний отличный том-ям тонет вдали – я понимаю, что придется сходить на «Папулю».

Сюрприз поджидал уже при покупке билета – с меня запросили 650 рублей (хотя на моей памяти здесь никогда не было дороже 400). Кассирша вроде и сама была в шоке, извиняющимся тоном сказала, потупив глаза – «да, вот такие теперь расценки у нас в выходные дни». Круто! «Кто ж к вам придет», подумал я злорадно. И действительно – в зале в субботу вечером набралось едва 5 зрителей…

Впрочем, как обычно и бывает в таких случаях: если все было против, но все-таки сбылось – жди грандиозного сюрприза. При таком жутком названии (прокатчики пытались перевести заковыристое «Daddio», но получилось так себе) я в итоге вышел из зала почти безо всякого аппетита. Проклятая сила искусства!

Впрочем, оценить столь изысканное “блюдо” у нас в стране смогут очень немногие. Скорее всего – практически никто. Слащавый “папуля” оказался вдруг тот старый добрый Голливуд, который, как мы все думали, давно уже умер и прах его развеян по ветру, а так – то есть чисто на актерском мастерстве, ритме и кайфе – больше никто не снимает и не снимет. Не блокбастер, не сиквел, не приквел и не вбоквел, не комедия и не фантастика, ни чудес ни превращений, не льется кровь и никто не спасает мир. Ни одной комбинированной съемки и, по-моему, отсутствует даже закадровая музыка. Нечто, в общем, настолько аскетичное, что даже телефильм «Мы, нижеподписавшиеся», все действие которого проходит в одном купе скорого поезда, на фоне «Папули» покажется пиршеством сюжетной динамики, типажей и характеров (там, как-никак, целых четыре действующих лица).

В «Папуле» действующих лица всего два, а практически всё действие – я не шучу – проходит в салоне нью-йоркского такси. То есть реально – в этой клаустрофобической коробке. Ни секса, ни убийства, ни даже поцелуя (вру – один поцелуй есть).

Правда, есть Шон Пенн. Шон Пенн – это вообще-то круто, его аттестуют в Википедии как «одного из самых титулованных актеров современности». У него не один, а аж два «Оскара», и он собрал своего рода «требл» – призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского. Но в принципе – что толку, в России его ведь все равно никто не знает, он же не Роберт де Ниро и не красавчик Леонардо. Шон вообще не красавчик, он весь покрытый морщинами старпер, которому уже 64 года, и он играет старика – водителя такси.

И кроме него есть только еще одна девушка – пассажирка такси, про которую я ничего не мог сказать, поскольку такую актрису раньше никогда не видел. Разве что мог отметить, что она, конечно, не феерическая красотка «с ногами от ушей», но еще молодая и довольно миленькая.

ВСЁ! Больше в этом фильме никого и ничего нет. Сюжетная канва такая: девушка выходит из аэропорта в Нью-Йорке, садится в такси почти без очереди, таксист везет ее на другой конец города домой, по дороге они разговаривают о том о сем, в конце таксист ее привозит к дому. Конец поездки и заодно конец фильма.

И это ТАК необычно… Так необычно, что почти невероятно. Я даже про еду забыл. Я не мог поверить в жанр (а ведь фильм-то длинный, больше двух часов!!) Все время ждешь, что происходящее – обманка, что нас «усыпляют», заманивают, что вот-вот что-то там щелкнет – и пойдет «настоящее», привычное за сотни «таких же» фильмов: или триллер, или хоррор, или, черт возьми, фантастика про вторжение инопланетян. Кто такая ОНА? Она ведь врет, врет… Ни из какой она не из Оклахомы! Так мы ей и поверили! Кто она – террористка? Или наоборот – из ФБР? Или нет – она шпионка из ФСБ! Или из мафии? Что она будет делать – сейчас разденется? Ну, давай же! Или нет, не разденется – у нее пистолет. Нет, не пистолет – бластер! А что у нее в чемодане – бомба? Или машина времени?? Но что-то же должно быть!!

Или нет, нет, дело не в ней… Шофер! Кто этот изжеванный хитрый старик?! Он маньяк! Или нет… ФБРовец? Местный Чикатило? Нью-йоркский мент под прикрытием? Он сейчас столкнет машину в воду! Нет, он ее взорвет! Или черт, опять нет: это эротический триллер, они сейчас затеют отвратительный секс через окошко внутри – фу, какая мерзость, меня стошнит…

Инерция восприятия такова, что я реально ЖДАЛ больше чем полфильма, что все-таки скоро все окажется совсем не так, куда-то все развернется на наезженные киношные, голливудские рельсы, ведь не может, не может же быть так, что вообще НИЧЕГО не будет, что они просто поговорят, и всё?! Ведь так не бывает, ведь про это не снимают кинокартины!!

Когда я вошел в зал, последним (свет был уже погашен, и заканчивалась реклама перед сеансом) – в зале сидело человек пять таких же случайных, как я, чудаков. Я по обыкновению, раз есть возможность, уселся на первый ряд – люблю, когда можно вытянуть ноги. Но приятно было ощущать спиной, что я в зале не один.

Самое удивительное – я все ж сам не заметил, как увлекся. К Шону Пенну, отвратительному старику, уже изъеденному старостью, я привыкал долго – но быстро поддался неизвестной, игравшей пассажирку. На нюансах. На постоянных крупных планах, одними глазами порой… Твою мать, как она играла! Вообще – это была почти совершенная пара: не очень красивая девушка из «ботаников», практически «синий чулок»… и уродливая старая развалина за рулем из «простых», хамоватый грубиян, также ни грамма обаяния, въедливый как черт, что ему вообще надо…

Но это реальный высший класс актерской игры, даже я, тоже в общем-то вахлак из деревни, что-то такое прочувствовал. Самое главное – то, что стояло ЗА всем этим, и то, ради чего только и имеет смысл снимать кино. Не ради развлечения, не ради агрессии. А вот смотришь на двух бессмысленных уродов, которые едут не пойми куда в одной из миллионов таких же бессмысленных коробок – и в какой-то момент их становится нестерпимо ЖАЛКО. И старого изжеванного идиота, давно перехитрившего самого себя, и его глупую, никому на самом деле не нужную попутчицу, которая «возвращается» непонятно зачем в свой пустой «дом», где ее никто не ждет.

Жалко. Жалко их всех. Они же хорошие, на самом-то деле. Где-то очень глубоко внутри. Хорошие – и очень одинокие. Как все мы, в общем.

Очень достойный и очень необычный фильм. Смотреть его, правда, никто не будет.

Когда пошли титры – я встал и оглянулся. Я был в зале абсолютно один. Те пятеро, видимо, слиняли по-тихому уже очень давно.