 

“Извиняться я ни перед кем не буду”: оскандалившаяся Лолита сделала объявление

16.07.2024, 0:40, Новости дня
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В последнее время поведение Лолиты Милявской удивляет общественность. Полгода назад артистка оскандалилась, посетив “голую вечеринку” Насти Ивлеевой. Там исполнительница хита “На Титанике” ползала по полу и позировала собравшейся толпе в откровенном наряде. Это привело к отмене концертов певицы. До конца весны она не выходила на сцену. Недавно же артистку осудили за образ на одном из выступлений. Она появилась перед публикой в джинсах с разрезом от внутренней стороны бедер до ступней, что тоже добавило откровенности.

И пока разгорается новый скандал, Лолита не обращает на него внимания, а концентрируется на творчестве. В популярной социальной сети она объявила о скорой премьере новой песни и клипа на нее, разместив фрагменты из видео. На первых кадрах артистка в довольно вульгарном образе разговаривает по телефону. “Извиняться я ни перед кем не буду”, – кому-то сказала певица, согласно сценарию клипа. Также в песне звучат такие слова: “Мама, я на все забила и легко”.

Наверняка некоторые воспримут новую работу Лолиты Милявской как реакцию на недавние скандалы. Впрочем, интернет-пользователям стоит дождаться клипа ради определенных выводов. Преданные поклонники же признались, что с нетерпением ждут новый клип певицы.


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