 

WSJ – покушение на Трампа разорвало в клочья хрупкий гражданский мир в США

15.07.2024, 23:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Каким бы шокирующим ни было покушение на Трампа, оно вряд ли могло стать неожиданностью в столь нестабильном политическом климате США, пишет The Wall Street Journal. Между тем издание отмечает, что этот инцидент «разорвал в клочья хрупкий гражданский мир Америки».


AP

Когда во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в чистом голубом небе прозвучали выстрелы, они в клочья разорвали хрупкий гражданский мир Америки, пишет The Wall Street Journal.

Казалось, в один миг всё изменилось — мерзкий, всепоглощающий политический сезон внезапно оборвался, и под абстрактными дебатами о будущем нации обнаружилось страшное смертельное ядро. Предвыборная кампания не могла уже продолжаться как прежде. Больше не могло быть обесчеловечивающей риторики, апокалиптических предупреждений. Что-то должно было измениться. И тем не менее создалось ощущение, что вероятнее всего ничего не изменится — что неконтролируемый раздор и всепроникающую тревогу, которые привели США к этому моменту, нельзя успокоить или подавить.

Каким бы шокирующим ни было это покушение, оно вряд ли могло стать неожиданностью в столь нестабильном политическом климате.

Байден, вернувшись в Белый дом, выступил с очередным заявлением, осуждающим насилие. Трамп объявил, что он, как и планировал, отправляется на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки.

«Мы не испугаемся, а останемся стойкими в нашей вере и непоколебимыми перед лицом зла», — написал он в одной из соцсетей.

«Однако попытки успокоить ситуацию оказались слишком слабыми и запоздалыми: страх в Америке остаётся», — подытоживает издание. 


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