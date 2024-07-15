Мнение: Тропики уже близко

А в Москве сегодня – очередной ураган с проливным дождем. Это после вчерашнего, когда дикий ливень пошел в 5 утра и потом с перерывами продолжался часов до 5 вечера. Тропики, мать вашу! И все это, что особенно впечатляет – при том, что температура на улице упорно держится возле +30, то есть даже обложные тучи, по идее прикрывающие землю от свирепого солнца, оказываются неспособны умерить ярость светила.

Впрочем, всё что в Москве, видимо, пустяки на фоне того, что творится южнее столицы. Слышал, что сегодня в Ростове-на-Дону вообще +42. А июнь, кстати, объявлен “самым жарким июнем за всю историю метеонаблюдений”. ВНУШАИТ, однако! В историческое время живем. Думал ли кто, что именно мы застанем самый жаркий период в истории Земли? Казалось бы – за что нам такая честь? Убогое, ничем не примечательное поколение землян… А вот поди ж ты – удостоились.

Невольно закрадывается мысль, что коль уж выпало родиться в столь эпохальное время на данной планете – благословен тот, кто родился как можно севернее… Так что, может, жребий родиться в России – это не то, что мы обычно думаем, а неожиданный джекпот?! И на вишне будут яблони цвести?

Но пока переносить счастье непросто. Дикая влажность при диком пекле – как раз то, что называется “тропическая жара”.

Разговаривал тут давеча с клиентом в Майами. Ради прикола прикинули, где жарче. Каково ж, как говорится, было наше удивление, когда выяснилось, что у нас обоих практически одинаковая температура за окном: у него +31, а у меня +30. Только он возле океана на пляже, а я в родном Ивановском хрен знает на сколько СЕВЕРНЕЕ. А если нет разницы… то я бы все-таки лучше в океан нырнул.