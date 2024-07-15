Мнение: Дореволюционная сельская школа, социальные лифты в РИ и неграмотность в 1950-е годы

1. По ссылке обзор дореволюционной школы, построенной в конце 19 века в селе Вязовка (85 километров от Саратова). Здание капитальное, в русском стиле, с коваными чугунными перилами лестниц и балконов.



Школа была построена во многом на личные средства тайного советника Раева, работника МВД и уроженца села Вязовки. Александр Фёдорович Раев был сыном священника. Получил в награду за военную службу земли, успешно занялся сельским хозяйством, разбогател. Кроме школы он построил в родном селе железнодорожную станцию и церковь.

2. Про социальные лифты в Российской Империи. Читательница Мария пишет в комментариях (ссылка):



Знаете, у моей бабушки отец был рабочий, на заводе, токарь-универсал. Все его четверо детей пошли в гимназию, двое старших даже успели закончить до революции.

У другой бабушки отец был инженер, да, тот самый… вот только никаким боком не из дворян, а из очень небогатых мещан. Учился, что называется, на медные деньги, постоянно подрабатывая, с перерывом на год – когда сессию сдал плоховато, льготы отличника потерял и на оплату следующего года денег не было. Его отец – ремесленник, кузнец, как теперь называют, художественной ковки – ограды, ворота и прочее, по своим эскизам. А женился прадед на сестре своего однокурсника по Рижскому Политехническому, который тоже… упс… ни разу не из богатых и не из благородных.

А у деда отец был переплётчик, все 6 детей учились в гимназии (и девочки), старший брат и Казанский Университет до революции успел окончить.

Так что чудес особых тут нет. Конец 19 – начало 20 века, промышленный взлет, образование – социальный лифт.

Как видите, обучение в гимназиях было для упорных детей заводских рабочих и ремесленников вполне доступным.

3. Вопреки победным реляциям о быстрой ликвидации неграмотности, проблема сохранялась в СССР как минимум до конца 1950-х годов. С скрипом шло не только введение обязательного семилетнего, но и даже обязательного начального образования (ссылка):







Российская Империя была очень большой, сложной и разной страной, поэтому не могла быстро охватить своё население всеобщим образованием, как эта сделали ещё в 19-м веке компактные европейские страны. Революция 1917 года и её опустошительные последствия только замедлили процесс: внедрение всеобщей грамотности и всеобщего среднего образования заняло в СССР около полувека.