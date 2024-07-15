Рупор кремлевской пропаганды: Об эффективности санкций против российского теневого флота

Об эффективности санкций против российского теневого флота

Недавно американское издание Bloomberg опубликовало материал (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-10/dozens-of-sanctioned-russian-oil-tankers-are-sitting-idle-all-over-the-world) о том, что якобы 53 российских танкера не могут выйти в море из-за санкций. По мнению западных аналитиков это свидетельствует об эффективности введенных ограничений. Но так ли это на самом деле?

Теневой флот — это совершенно новое явление, возникшее после начала СВО и введения комплексных санкций. В тот период была быстро создана сеть зарубежных судоходных компаний. Целью является сокрытие происхождения судов и их текущей государственной принадлежности. Это было сделано для соблюдения формальных требований мировой системы судоходства.

По оценкам консалтинговой компании Windward (https://windward.ai/knowledge-base/illuminating-russias-shadow-fleet/), серый флот насчитывает 1000 судов, перевозящих около 2,6 млн баррелей в день. Темный флот еще больше (https://windward.ai/knowledge-base/illuminating-russias-shadow-fleet/) — до 1300 танкеров.

Техническое состояние многих судов оставляет желать лучшего, но их вполне можно использовать для перевозок грузов на коротком транспортном плече. Темными западные аналитики называют их потому, что такие суда работают с выключенными транспондерами.

В сумме получается порядка 2300 судов. Да, не все из них технически исправны 100% времени, не на всех постоянно есть экипажи, которые должны меняться и отдыхать. Часть этих судов задействована также для перевозок нефти из Ирана и Венесуэлы. Но это все рабочие моменты, которые существуют в любой корпорации сопоставимого масштаба. Сама система работает достаточно эффективно. По сути, это огромный теневой флот, который нарушает все санкционные ограничения, включая те, что касаются страхования.

Но почему же тогда в медиа активно освещается кейс с блокировкой 53 российских судов?

Аналитики Bloomberg не могут не знать вышеприведенных данных, но гордо заявляют о блокировке 53 российских судов.

Наиболее вероятной причиной является то, что подобные материалы изначально делаются исключительно под американскую аудиторию, которая постепенно лишается объективных источников информации. Но в силу масштаба медиа-империи, эти статьи транслируются на весь мир.

Поэтому регулярно возникают несоответствия, которые легко опровергаются даже с опорой только на зарубежные источники.

Второй вероятной причиной является создание видимости эффективности администрации Байдена перед выборами, и смещение фокуса внимания общественности с растущих цен на бензин.

Для удержания цен на топливо прямо сейчас из Стратегического нефтяного резерва США распродаются дополнительные объемы.

Таким образом, ситуация конечно далека от драматичной для российской стороны. Но это не повод расслабиться и считать, что получилось окончательно сломать механизм санкций. Против нас работает система (https://t.me/rybar/61650), которая имеет практически неограниченные ресурсы, очень быстро и гибко адаптируется.

Тот факт, что западным аналитикам удалось определить достаточно точное количество судов, задействованных в теневых поставках, говорит именно о системном подходе. Значит последуют шаги направленные против этой категории судов.

На сегодня Windward и Vortexa (https://www.vortexa.com/product-freight-analytics/) уже подготовили отчет о масштабах деятельности теневого флота. И с большой вероятностью, дальнейшие шаги будут приниматься с опорой на эти данные. Необходимо быть к этому готовыми, постоянно мониторить ситуацию у наших оппонентов и заранее разрабатывать запасные варианты работы в условиях, которые будут со временем ужесточаться.

@rybar совместно с @econopocalypse – цинк

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