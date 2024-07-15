Сбои в памяти могут указывать на скрытые патологии

По словам невролога Ольги Косивцовой, проблемы с памятью являются симптомом ряда заболеваний. Плохая память может свидетельствовать о гипертонии, когда высокое кровяное давление приводит к повреждению мозговых тканей. Аналогичный эффект могут оказывать гиперхолестеринемия, дислипидемия и диабет из-за чрезмерного содержания в крови жиров, холестерина и сахара.

Для сохранения хорошей памяти важен здоровый образ жизни. При повышенном артериальном давлении необходимо регулярное применение гипотензивных препаратов и контроль уровня АД. При дислипидемии рекомендован прием статинов.

Также к ухудшению памяти способствуют курение, гиподинамия, нехватка витамина В12, сильный стресс, нарушения сна и проблемы со щитовидной железой.

При замеченных проблемах с памятью следует обратиться к специалисту, чтобы выявить скрытую патологию или получить рекомендации по устранению этого нарушения.