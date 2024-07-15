 

Антон Миранчук продолжает поиск нового клуба

15.07.2024, 21:01, Разное
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Российский полузащитник Антон Миранчук, завершивший сотрудничество с московским “Локомотивом”, пока не получил предложений от клубов российской премьер-лиги. Футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции или других зарубежных странах. Ранее Миранчук намеревался определиться с новым клубом до сентября. По информации инсайдера, контракт с “Локомотивом” был предложен на два года с зарплатой 1,6 млн евро, от которого Миранчук отказался.

Миранчук провел 13 лет в системе “Локомотива”, выиграв пять трофеев: золото чемпионата РФ в сезоне 2017/18, три Кубка РФ и Суперкубок-2019. Интерес к футболисту проявляли “Зенит”, ЦСКА, команды из ОАЭ и Катара. В 2020 и 2021 годах в “Локомотиве” Миранчук работал с главным тренером Марко Николичем.

Контракт футболиста с “железнодорожниками” завершился этим летом. 28-летний воспитанник “Локомотива” за всю карьеру в клубе принял участие в 217 матчах, забил 51 гол и сделал 34 результативные передачи. В это межсезонье команду покинули также Артем Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и Максим Глушенков.


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