Мнение: Демографическая катастрофа в Южной Корее, планы сторонников вымирания и детская санавиация в России

1. Власти Южной Кореи объявили чрезвычайную ситуацию: на страну надвигается «демографическая катастрофа национального масштаба» (ссылка):



Президент страны Юн Сок Ёль заявил, что правительство задействует «общегосударственную систему комплексного реагирования, пока проблема низкой рождаемости не будет решена». По итогу 2023 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Южной Корее составил 0,72 (в столице городе Сеул — 0,55), в 2024 году прогнозируется снижение СКР до 0,68. Это самая низкая рождаемость среди всех стран мира.”

– Это слишком оптимистичный прогноз, – рассказал в беседе с Metro ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Константин Асмолов.

По его словам, Южная Корея обладает самым плохим показателем по темпам убыли населения среди всех азиатских стран.

Причиной этого в первую очередь является выматывающая корпорационная культура – сотрудники компаний вынуждены работать на износ и перерабатывать, а уйти с работы раньше начальника – дурной тон.

– При этом женщина, которая уходит в декрет, имеет шанс не вернуться на прежнее место работы. Декрет фактически равносилен увольнению.

Также в Корее существуют большие проблемы с приобретением недвижимости, уточнил Асмолов.

– Чтобы снять квартиру, нужно внести вперёд астрономическую сумму залога за несколько месяцев. При этом своё жильё очень дорогое.

К тому же Южную Корею не обошёл стороной присущий всем развитым странам тренд, когда у людей на первое место встаёт карьера. В том числе из-за этого сдвигается средний возраст для вступления в брак.

– И к президенту Юн Сок Ёлю существует много вопросов из-за его проамериканского курса. Но он обратил внимание на целый ряд проблем и действительно пытается системно ими заниматься, а не, условно говоря, заявляет очередную пустую программу.

Однако палки в колёса в решении демографического и многих других кризисов ставит южнокорейская оппозиция, объяснил эксперт.

– В стране идёт фракционная борьба. Парламент контролируется оппозицией, которая формально заявляет, что они большие демократы. Их логика – топить любые инициативы другой стороны, даже если они реально полезны. С высокой вероятностью, если президента сменят демократы, они отменят все инициативы предшественника по принципу – главное, чтобы не как при бабушке.”

2. Сейчас уже совершенно очевидно, что ничего у южных корейцев не выйдет, так как они ищут не там. Они пытаются создать комфортные условия для фертильных пар, но проблема не в условиях. Проблема в том, что корейцы не хотят размножаться: им это не нужно, у них другие приоритеты в жизни. Им и без детей хорошо.

Решение проблемы известно и достаточно очевидно: тотальная смена идеологии, жёсткий запрет вырожденческой повестки последних десятилетий, возврат к традиционным ценностям и реклама нормальных нуклеарных семей. Также вполне очевидно, что как минимум на Западе никто даже не собирается ничего подобного предпринимать.

Полагаю, западные шишки рассчитывают на следующий сценарий: простой народ действительно начнёт массово вымирать, однако по мере сокращения рабочих рук на планете их будут замещать роботы. И я вынужден признать, что рациональные основания для надежды у этих злодеев есть. К примеру, свежая новость из Китая — кожаные таксисты в Ухане начали жаловаться, что беспилотные такси отбирают у них работу (ссылка). На улицах Уханя работают пока что только 500 роботакси — не так и много для города с населением в 12 млн человек. Однако нужно учесть, что один робот заменяет трёх таксистов, так как работает круглосуточно, и что корпорация Байду, которая выпустила эти 500 такси на улицы, может после отладки технологии за 2-3 года увеличить парк беспилотных такси в тысячу раз.

3. keleg пишет (ссылка):

Надёжным показателем качества медицины считается младенческая смертность. Посмотрим, как она изменялась по странам бСССР. Возьмём три самые большие страны т.к. одно дело, когда роженице три часа на авто до столичного роддома, и совсем другое — когда да районного роддома тоже три часа, но на самолете (есть такая штука — санавиация, она активно работает).

Возьмём промежуток с 2000 года по 2019, чтоб пик ковида исключить, по ковиду отдельное исследование нужно.

Итак, как упала смертность на 1000 живорождений до года, данные ООН из англовики, получим:

<…>

Казахстан 32,07/7,67 = 4 раза

Россия 16,1/5,76 = 2,8 раза

Очень неплохо. А кто еще? Посмотрим страны наши меньшие.

Белоруссия 9,59/2,97 = 3,2 раза

Грузия 26,52/9,37 = 2,8 раза

Азербайджан 54,17/20,83 = 2,6 раза

Литва 7,66/4.04 = 1,9 раза

Мой вывод — управление медициной, по крайней мере в этой области, у нас очень хорошее. Насчет «всеврут» — муж моей сестры — неонатолог, детский оживлятель. Сохранение ребенков обеспечивается тем, что если раньше в каком-нибудь деревенском ФАП ждали, пока все станет плохо, а потом вызывали санавиацию — и она уже не успевала, то теперь стараются сделать все заранее: или довезти до оборудованного роддома на сохранение, или же вызвать самолет-вертолет сразу в начале родов.

Почему не сделать оборудованные роддома везде? Например, потому что у нас даже кочевники вполне встречаются, с адресом «Тундра».

Россия — большая. «Только самолетом можно долететь».