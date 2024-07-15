Рупор кремлевской пропаганды: Про Олимпиаду и показы

Относительно соревнований для нейтральных участников и отказ от показов Олимпиады в РФ. Чтобы обозначить позицию.

1. Чемпионат Европы не смотрел ни одного матча. Порадовала только тема про Румын и ИПСО, но тут как говорится футбол смотреть не обязательно.

2. Олимпиаду смотреть разумеется не буду. Решение об отказе от официальных показов – поддерживаю. Желающие в интернете и так все смогут посмотреть.

3. Какие-то люди в небольшом кол-ве под белыми флагами в Париже к России отношения не имеют. Аргументы "Они же тренировались" – не принимаю. Им конечно пофиг на мое мнение. Как и мне на них.

4. Спортсменов, которые отказались участвовать в этом позорище, а таких оказалось большинство – полностью понимаю и поддерживаю. Патриотизм не на словах, а на деле.

5. Как и ранее уверен, что лучшим выходом был бы официальный бойкот, в стиле бойкота 1984 года. Путь унижений ведет лишь к продолжению этих самых унижений.

6. Руководство отечественного спорта и руководство олимпийского движения в стране нуждается в серьезных кадровых изменениях.

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