 

Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали

15.07.2024, 20:00, Новости дня
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Семья Никиты Михалкова достаточно большая, у него четверо детей и одиннадцать внуков. Но особое внимание журналистов приковано к его внучке от сына Артема. Наташа с ранних лет отличалась красивой внешностью, поэтому все прочили ей стать продолжателем творческой династии.

Но слава и сцена оказались не востребованы Наташей. Напротив, она выбрала спокойную жизнь вдали от софитов и прессы. В соцсетях она закрывала аккаунты, а родственникам, скорее всего, запрещала публиковать свои фотографии.

Поэтому то, что случилось недавно, вызвало настоящий шок у поклонников! Оказывается, у Михалковых с недавнего времени появился новый член семьи: 21-летняя красавица-внучка режиссера вышла замуж. Они с новоиспеченным супругом не стали долго скрывать столь важное для их жизни событие.

Однако всех карт знаменитая семья не раскрыла. Так, имя избранника девушки до сих пор неизвестно. Да и внешность не все смогли разглядеть. Наташа опубликовала лишь фото своего мужа в очках, да и то в профиль. Подписчики наследницы актерской династии сделали вывод, что молодые проводят медовый месяц на премиальном курорте.

Снимки с самого торжества поклонники не увидели, но внучка Михалкова все-таки опубликовала фотографию в свадебном платье. Девушка в самый важный день выбрала облегающий наряд с корсетом и лентой, которая плавно переходила в шлейф. Макияж сделала в натуральном стиле, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, на пальцах им вторили кольцо с таким же камнем. Дополняли образ браслет-цепочка и длинная фата. Волосы невеста завила в легкие локоны.

Так и остались за кадром гости банкета. Внучка Михалкова поделилась лишь парочкой фото со своим знаменитым дедушкой и отцом Артемом.


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