 

Samsung представит устройство Moohan в начале 2025 года

15.07.2024, 19:50, Разное
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Корпорация Samsung планирует выпустить очки дополненной реальности, получившие кодовое название «Moohan», в начале 2025 года. Устройство, ориентированное на рынок потребительской электроники, разрабатывается в сотрудничестве с компаниями Qualcomm и Google.

Первая предоставляет аппаратную часть, включая процессор Snapdragon XR2+ Gen 2, а вторая отвечает за разработку программного обеспечения. Экраны для устройства, вероятно, будут производиться подразделением Samsung Display.

Первоначально релиз Moohan планировался на первый квартал 2024 года, чтобы составить конкуренцию Apple Vision Pro. Однако сроки разработки были перенесены, и теперь выпуск версии для разработчиков запланирован на октябрь 2024 года, а готовая к коммерческому использованию версия появится в начале 2025 года.

Выпуск версии Moohan станет началом противостояния между Android и Vision OS на рынке очков дополненной реальности. Кроме того, это даст другим производителям техники основу, на которой они смогут создавать собственные продукты.


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